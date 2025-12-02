Amsterdamse politie tipt over dodelijke aanslag op 11-jarige Firdaoes (VIDEO)

Firdaous Antwerpen

Nederlanders Het gaat om een tip over twee mannen die in het criminele milieu bekend zouden staan als “Libby” en “Kleine Pagel”. De politie zocht al langer naar twee mannen die vlak voor de schietpartij in de buurt waren gezien. Ook is gezocht naar een grijze Peugeot 308 die vermoedelijk bij de schietpartij is ingezet.

“Libby” en “Kleine Pagel” zijn vermoedelijk Nederlanders uit het criminele milieu.

Gewonden

Het 11-jarige meisje werd doodgeschoten tijdens een aanslag op haar ouderlijke woning in Merksem, op maandag 9 januari 2023, omstreeks 18.20. De woning in de Nieuwdreef in Merksem werd met een automatisch vuurwapen beschoten.

Firdaous kwam om het leven, haar vader en twee zussen van 13 en 18 jaar raakten gewond.

Belgische vrouw

Tot nu toe zijn er wel verdachten in beeld geweest in het onderzoek, maar de zaak is niet opgelost. Een Belgische vrouw, Danielle R., wordt ervan verdacht te maken te hebben gehad met de gebruikte AK-47 Kalasjnikov.

Er zijn in 2024 ook een Nederlandse man en vrouw opgepakt geweest.

Mogelijk was het motief voor de beschieting een conflict in het drugsmilieu. Het gezin is familie van de veroordeelde cocaïnehandelaar Othman El Ballouti.