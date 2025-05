10 mei 2025

Antwerpen: drie ‘uithalers’ cocaïne opgepakt

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vrijdag drie mannen in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van betrokkenheid bij smokkel van cocaïne. Ze werden in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt door de Scheepvaartpolitie in de buurt kaai 614 in de haven van Antwerpen.