Antwerpse politie: ‘klusjesdienst’ voor drugskartels opgerold

Havenarbeider Het onderzoek startte in april 2024, toen een 27-jarige havenarbeider zwaar toegetakeld in een Nederlandse loods werd teruggevonden. Hij bleek te zijn mishandeld en gemarteld, omdat criminelen hem toegang wilden ontfutselen tot containersystemen op de haven.

De politie arresteerde twee Nederlandse uitvoerders, waarna de Antwerpse speurders uitkwamen bij twee jonge verdachten uit de wijk Rozemaai. De 22-jarige Mohammed K. zou betrokken zijn bij meerdere aanslagen, waarbij hij in chatgesprekken sprak over ‘appeltjes gooien’ – waarbij de appeltjes waarschijnlijk handgranaten waren. Zijn 18-jarige medeverdachte Reda B. zou onder meer een cipier hebben bedreigd en een gps-baken onder diens auto hebben geplaatst, in opdracht van de crimineel Flor Bressers.

Iran en Dubai

Twee mannen zouden de groep vanuit het buitenland hebben aangestuurd. Eén van hen, een 38-jarige Iraniër die opereert vanuit Iran en Dubai, is geïdentificeerd als Mohammad K.. De tweede leider is alleen bekend onder de bijnaam “Olim”, en zou de aanslag op het kantoor van Clement hebben aangestuurd.

De politie linkt de organisatie aan minstens twintig geweldsincidenten in 2024 en 2025. Volgens de speurders fungeerde de ploeg als een flexibele geweldsfabriek die opdrachten aannam van verschillende criminele bendes. Een groot deel van de groep, inclusief de leiders en diverse uitvoerders, zit inmiddels in voorarrest.

Tussenpersonen

In een interview met de Gazet zegt het hoofd van de Antwerpse federale politie FGP meer grip te krijgen op tussenpersonen die drugsgeweld aansturen en ze te identificeren. In een vierde van de ruim tweehonderd onderzoeken rond aanslagen, schietpartijen of ontvoeringen kwamen de laatste drie jaar tussenpersonen en zelfs potentiële opdrachtgevers in beeld.

Tussenpersonen zijn cruciaal. Uitvoerders weten meestal niet wie de opdracht voor de aanslag geeft, opdrachtgevers weten niet wie ze uitvoeren, maar de tussenpersoon kent ze soms allebei. Dat maakt deze groep tot de meest interessante doelgroep, zegt Yve Driesen.

431 arrestaties

Sinds de zomer van 2022 zijn circa dertig tussenpersonen geïdentificeerd. In 26 onderzoeken kregen de speurders zicht op een opdrachtgever. Met de uitvoerders erbij staat de teller op 431 arrestaties in dik tweehonderd zaken.

Meestal zijn het de gsm’s van de uitvoerders die de onderzoekers op een spoor zetten, en vervolgens de accounts op Snapchat of Telegram.

Ontvoeringen

Dit jaar is het aantal incidenten van drugsgerelateerd geweld in Antwerpen afgenomen, waarbij belangrijk is dat niet alle explosies bij woningen zijn gelinkt aan de georganiseerde drugscriminaliteit. In 2024 waren dat 71 incidenten; tot begin december 2025 waren het er 43. In bijna de helft van de gevallen gaat het om explosies met vuurwerkbommen.

Het aantal ontvoeringen en gijzelingen neemt wel toe, van één in 2020 tot negen onderzoeken in 2025 tot nu toe.