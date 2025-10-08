App moet juweliers waarschuwen voor plofkrakers

(Beeld MediaTV)

Waarschuwingssysteem vanuit de sector

Het doel is om het aantal criminele incidenten bij juweliers te verminderen. Via de app kunnen ondernemers melding maken van een inbraak, overval of poging daartoe. Andere aangesloten juweliers krijgen vervolgens een pushbericht met details over het incident.

‘Vooral de werkwijze van criminelen – hun modus operandi – is waardevolle informatie’, zegt Patrick Thio van de Federatie Goud en Zilver. ‘Door te weten hoe ze te werk gaan, kunnen collega’s beter preventieve maatregelen treffen.’

De federatie controleert elke melding voordat deze wordt gedeeld. Er mogen geen persoonsgegevens of beelden van verdachten worden verspreid, maar algemene kenmerken zoals aantal daders, lengte of kleding zijn toegestaan.

Toename

De politie registreerde in de eerste vier maanden van 2025 al veertien overvallen op juweliers, terwijl dat er in heel 2024 slechts elf waren. Volgens de branche zijn ook ramkraken en plofkraken toegenomen.

Een van de getroffen ondernemers is Ruud Reijers van Juwelier Punte in Utrecht. Zijn familiebedrijf, opgericht in 1959, werd in 2021 slachtoffer van een plofkraak. ‘Ze namen horloges en sieraden mee, maar de schade aan de gevel was veel groter – zo’n 175.000 euro’, vertelt Reijers. ‘Na zo’n misdrijf moet je telkens de moed weer bij elkaar rapen.’

Pushbericht

Om te voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot de app, is deelname alleen mogelijk op uitnodiging van de federatie. Wanneer een juwelier een incident meldt, krijgen andere deelnemers meteen een melding met locatie, tijdstip en type misdrijf.

‘Zo kunnen we elkaar beter waarschuwen’, legt Thio uit. ‘Als een dader bijvoorbeeld een rolluik opkrikt en de winkel had geen grondslot, kunnen we anderen adviseren dat wél te plaatsen.’

Risico blijft

Reijers heeft zijn winkel inmiddels nog beter beveiligd met een zwaardere pui, een beveiligingssluis, live cameratoezicht en rookmachines die de ruimte bij een inbraak vullen met mist. Toch blijft hij realistischtegenover de NOS: ‘Als criminelen echt binnen willen komen, verzinnen ze altijd wel wat. Maar met deze app zijn we tenminste beter voorbereid.’

De Federatie Goud en Zilver hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten, zodat het netwerk effectief kan functioneren.