14 mei 2025

Arabische en Chinese onderwereldbankiers werkten wereldwijd samen

In een grootschalige internationale operatie zeggen Europol en de Spaanse Nationale Politie dat er een grote hawala-bank is ontmanteld. De criminele organisatie van ondergrondse bankiers bestond uit twee nauw samenwerkende takken – een van Arabische oorsprong en een van Chinese oorsprong. Het netwerk sluisde volgens Europol criminele inkomsten uit drugs- en mensenhandel weg. Er zitten vijftien personen in voorlopige hechtenis.