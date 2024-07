Arbeidsinspectie: drugs in hulpgoederentransport naar Turkije

Connect on Linked in

In Den Haag zijn deze week drie mensen aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting, in verband met het rijden van hulpgoederen naar Turkije na de aardbeving. De zaak komt voort uit een drugsonderzoek. Chauffeurs zeiden tegen de politie dat er cocaïne tussen de hulpgoederen voor Turkije was verstopt. Het Openbaar Ministerie brengt een van de verdachten in verband met de zaak van 7,7 ton cocaïne in Bleiswijk.

Aardbeving

Van de drie verdachten zit er inmiddels nog maar één vast, de andere twee zijn op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

Het vermoeden van de Arbeidsinspectie is dat de hoofdverdachte meerdere mensen met de Turkse nationaliteit illegaal te werk heeft gesteld.

In februari 2023 was er in het zuiden van Turkije een aardbeving met duizenden doden en gewonden, waarbij complete dorpen werden van de aardbodem zijn weggevaagd.

In Nederland zijn daarna massaal hulpgoederen ingezameld die met vrachtwagens naar Turkije werden gereden. In Nederland werd gezocht naar Turkse chauffeurs om dit te doen. De verdachten zouden vier Turkse mannen hebben benaderd om hulpgoederen naar Turkije te rijden. De mannen moesten extreem lange werkdagen draaien en kregen te weinig loon uitbetaald, aldus de Arbeidsinspectie.

Cocaïne

Bij het laden van de vrachtwagens, kwamen de chauffeurs er achter dat er cocaïne in de pakketten zat, zegt de dienst. Het vermoeden bestond dat die naar Turkije moesten worden gesmokkeld via dat hulpgoederen-transport. De chauffeurs besloten hierop naar de politie te gaan, aldus de Arbeidsinspectie.

Bleiswijk

In 2023 werd in het Zuid-Hollands Bleiswijk 7.700 ton cocaïne gevonden. De hoofdverdachte in de arbeidszaak was ook verdachte in een daarmee verwant onderzoek.

Zijn advocaat Michel van Stratum vindt dat de Arbeidsinspectie de zaken uit hun verband rukt. Van Stratum: ‘In het persbericht vermeldt de Arbeidsinspectie niet dat mijn cliënt en de twee anderen helemaal geen betrokkenheid bij uitvoer van drugs wordt verweten.’

Afgestemd

Van Stratum zegt dat de feiten heel anders liggen dan voorgespiegeld:

Mijn cliënt stelt dat de chauffeurs hem eerder wilden afpersen in verband met een geldgeschil en pas daarna naar de politie zijn gestapt. Hij stelt dat de chauffeurs een verhaal op elkaar hebben afgestemd om zo een verblijfsvergunning in Nederland te verkrijgen. Wij gaan daarom in het belang van de verdediging een groot aantal getuigen opgeven voor verhoor bij de rechter-commissaris.

Volgens Van Stratum is er helemaal geen verband met de grote drugsonderzoek rond het transport in Bleiswijk. Zijn cliënt is geen verdachte in die zaak, wel in een zaak die daar mee te maken heeft. Hij is voorlopig geschorst uit voorlopige hechtenis.