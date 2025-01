Argentijnse politie zoekt naam van Nederlands/Surinaamse drugsverdachte

Interpol Hij had bij zijn aanhouding een verlopen paspoort bij zich op naam van een man geboren in 1975 in Frans-Guyana, met de naam Dominique Harry Rayngs, met een adres in Parijs en een Nederlands telefoonnummer. Hij zou zich eerder onder meer Johan Bodji, Patrick Bodji, Jermain Andy Emmanuel en Yves Standele hebben genoemd.

Er zijn in de zaak nog twaalf andere verdachten van importeren van xtc-pillen en uitvoeren van cocaïne door koeriers.

Wel zeker is dat “Dominique” twintig jaar geleden in Peru is veroordeeld op een andere naam en vervolgens in Suriname onder weer een andere naam. De Argentijnse justitie vermoedt dat het om een Surinamer gaat. Interpol zoekt momenteel op verzoek van Argentinië naar de ware identiteit van de man.

Hij is ook in Argentinië veroordeeld tot vier jaar en acht maanden wegens poging tot drugssmokkel: op 20 oktober 2010 probeerde hij een Afrikaanse man van het internationale vliegveld van Buenos Aires naar Vietnam te laten vliegen met anderhalve kilo cocaïne in zijn maag.

Henkie

Het spoor naar Dominique begon op 7 juni toen op de grens tussen Brazilië en Argentinië bij Misiones twee jongeren uit Buenos Aires werden gearresteerd met iets meer dan 23 kilo MDMA in hun bagage.

Via analyse van telefoonnummers en observaties kwam de recherche vervolgens uit bij de hoofdverdachten: een 57-jarige Senegalese man en een Braziliaans genationaliseerde Argentijn, en uiteindelijk bij Dominique, die zich bleek te verplaatsen in een Mercedes Benz A250 Sport.

Ook kwamen er verschillende koeriers en een stash-huis in beeld.

Dominique zou een zakenpartner zijn geweest van een Surinaamse man die in Argentinië werd veroordeeld voor het aansturen van drugskoeriers: Henkie Dasman, die inmiddels alweer vastzit in een nieuw drugsonderzoek.

Model

Deze Henkie of “Gino” werd ook in 2011 al eens opgepakt in Buenos Aires, samen met een 18-jarig Argentijns fotomodel. De politie vermoedde dat het meisje voor Dasman (toen 31) bolletjes smokkelde net als andere jonge meisjes van Surinaamse, Nederlandse, Nigeriaanse en Duitse nationaliteit.

Op 4 juni 2011 werd op vliegveld Ezeiza bij Buenos Aires een Nederlandse bolletjeslikker (35) vastgezet die 113 bola’s had ingeslikt. Hij werd tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig onwel. Onderzoek leidde daarna via een nummer in zijn telefoon naar de rest van de organisatie.