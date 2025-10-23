 Meteen naar de content
23 oktober 2025

Arrestatie na ontdekking wietkwekerij door ruzie

De politie heeft woensdag in een bedrijfsgebouw in Opmeer een wietkwekerij ontdekt, met honderden planten. Ze heeft in verband hiermee een inwoner van Hoorn aangehouden.

Foto is ter illustratie

Ontdekt

De politie ontdekte de kwekerij rond 14.00 in een bedrijfspand aan De Veken, in Opmeer. In het pand werden ruim 1400 wietplanten aangetroffen.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een melding van een ruzie, meldt ze donderdag.

De politie geeft aan een 35-jarige man uit de gemeente Hoorn te hebben aangehouden. Deze zit nog vast. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht.

In beslag

In het pand vond de politie naast de hennepplanten, ook apparatuur om de planten mee te kweken. Zowel de planten als de apparatuur zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

In het bedrijfspand werd ook illegaal stroom afgetapt. Het energiebedrijf heeft de meter verwijderd en de stroomtoevoer stopgezet.

