Arrestaties bij invallen in Amsterdam-Osdorp | Politie-uniformen, vuurwapens en explosieven gevonden

Lopend onderzoek

In een lopend onderzoek werden in de nacht van woensdag vier verdachten aangehouden bij invallen in twee woningen aan het Ma Braunpad. Daarbij werden meerdere automatische vuurwapens, een hoeveelheid hard- en softdrugs, contant geld, een grote hoeveelheid explosieven en politie-uniformen aangetroffen en in beslag genomen.