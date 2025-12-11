11 december 2025
Arrestaties in Spaans-Deens onderzoek naar ontvoering en cryptomoord (VIDEO)
De Spaanse Nationale Politie heeft een organisatie ontmanteld die vermoedelijk betrokken is bij de ontvoering en moord op een man in het Zuid-Spaanse Mijas (Málaga). De man werd met zijn vrouw overmeesterd en in zijn been geschoten, waarna beiden urenlang in een woning werden vastgehouden, terwijl de daders probeerden toegang te krijgen tot hun wallets om cryptovaluta te stelen. De vrouw werd later vrijgelaten, maar de man werd naar een onbekende locatie gebracht. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden in een bosgebied in Mijas.