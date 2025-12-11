 Meteen naar de content
11 december 2025

Arrestaties in Spaans-Deens onderzoek naar ontvoering en cryptomoord (VIDEO)

De Spaanse Nationale Politie heeft een organisatie ontmanteld die vermoedelijk betrokken is bij de ontvoering en moord op een man in het Zuid-Spaanse Mijas (Málaga). De man werd met zijn vrouw overmeesterd en in zijn been geschoten, waarna beiden urenlang in een woning werden vastgehouden, terwijl de daders probeerden toegang te krijgen tot hun wallets om cryptovaluta te stelen. De vrouw werd later vrijgelaten, maar de man werd naar een onbekende locatie gebracht. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden in een bosgebied in Mijas.

Laatste Nieuws

Gemaskerde personen

Het onderzoek begon nadat de vrouw zich meldde op het politiebureau in Malaga, waar zij vertelde dat zij samen met haar partner in de stad Mijas werden aangevallen door drie of vier gemaskerde personen. De man werd in zijn been geschoten toen hij probeerde te vluchtten, waarna beiden in een voertuig werden gezet en meegenomen werden naar een woning. Daar probeerden de ontvoerders toegang te krijgen tot hun cryptowallets.

Om middernacht werd de vrouw door de ontvoerders vrijgelaten, terwijl haar partner vermist bleef totdat zijn lichaam werd gevonden in een bosrijk gebied in Mijas. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde duidelijke tekenen van geweld, naast het schot dat hij in het been had gekregen.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.