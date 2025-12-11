Arrestaties in Spaans-Deens onderzoek naar ontvoering en cryptomoord (VIDEO)

Gemaskerde personen

Het onderzoek begon nadat de vrouw zich meldde op het politiebureau in Malaga, waar zij vertelde dat zij samen met haar partner in de stad Mijas werden aangevallen door drie of vier gemaskerde personen. De man werd in zijn been geschoten toen hij probeerde te vluchtten, waarna beiden in een voertuig werden gezet en meegenomen werden naar een woning. Daar probeerden de ontvoerders toegang te krijgen tot hun cryptowallets.



Om middernacht werd de vrouw door de ontvoerders vrijgelaten, terwijl haar partner vermist bleef totdat zijn lichaam werd gevonden in een bosrijk gebied in Mijas. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde duidelijke tekenen van geweld, naast het schot dat hij in het been had gekregen.