Arrestaties voor witwassen en drugshandel in Groningen en Enschede

Groningen De politie in Groningen heeft dinsdagochtend doorzoekingen gedaan in woningen in Hoogezand en Noordbroek en een garagebox in Groningen. Hierbij werden diverse soorten drugs, waaronder 800 gram harddrugs en 1,5 kilo aan softdrugs in beslag genomen. Ook werden er verschillende wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen, pepperspray en ploertendoders. De spullen zijn in beslag genomen. Naast een hoeveelheid contant geld is ook beslag gelegd op bankrekeningen.

Bij deze acties zijn een 42-jarige man uit Noordbroek en een 22-jarige man uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Zij zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek gaat verder.

Enschede

In een lopend onderzoek heeft de politie maandag een inval gedaan in een woning aan de Voortsweg in Enschede. Ook is een woning aan de S.M. Joostenstraat in Enschede doorzocht. Hier vond de politie duizenden euro’s aan contant geld. Aan de woning op de Voortsweg werden verschillende soorten harddrugs aangetroffen. De straatwaarde daarvan komt volgens de politie vermoedelijk neer op ruim 35.000 euro. Daarnaast zijn goederen en mobiele gegevensdragers in beslag genomen voor onderzoek.

Bij de actie zijn maandag twee mannen van 22 en 29 jaar uit Enschede aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Deze verdachten zijn op donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.

Meer arrestaties

Na deze twee aanhoudingen ging het onderzoek naar de drugshandel verder. Dit resulteerde dinsdag in de arrestaties van een 23-jarige vrouw en een 21-jarige man, beiden uit Enschede. Zij zitten vast op verdenking van handel in harddrugs en witwassen. Een derde persoon, een 22-jarige vrouw uit Enschede, wordt verdacht van witwassen. Zij is heengezonden maar nog wel verdachte. Het vervolgonderzoek naar de verdachten en wat er is aangetroffen loopt.

Volgens de politie zijn de drie personen die verdacht worden van witwassen, ingezet als zogenaamde geldezels voor criminelen door hun pinpas of bankrekening uit te lenen.

Purmerend

In een ander lopend onderzoek heeft de politie woensdag een garagebox en een woning in Purmerend doorzocht. In de garagebox aan de Rudolf Garrelsstraat werden vier op vuurwapengelijkende voorwerpen aangetroffen. Twee van deze vier voorwerpen zijn niet strafbaar gesteld. De andere twee voldoen wel aan de wet wapens munitie en worden verder onderzocht.

Na de vondst van deze wapens, is een doorstap gemaakt naar de bijbehorende woning. In deze woning is vervolgens een tas aangetroffen met daarin een handelshoeveelheid drugs. De tas met drugs is in beslag genomen. De forensische opsporing onderzoekt momenteel om welke drugs het precies gaat en hoeveel is aangetroffen.