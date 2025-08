1 augustus 2025

Arrestatieteam arresteert verdachte van diefstal na foutje in gevangenis

De in 2018 van een Tilburgse liquidatie vrijgesproken Murat K. is deze week in Breda door een arrestatieteam aangehouden voor een diefstal. Dat heeft zijn advocaat aan Crimesite bevestigd. K. was door een foutje in de penitentiaire inrichting op vrije voeten gesteld terwijl justitie hem voor de rechter-commissaris had willen brengen voor een diefstal.