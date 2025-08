2 augustus 2025

“ASDO” favoriete smokkelmethode voor cocaïne naar VK (VIDEO)

De Britse National Crime Agency zegt dat het afwerpen van zendingen cocaïne door vrachtschepen voor de Britse kust momenteel als smokkelmethode sterk in opkomst is. De drijvende cocaïne wordt dan op zee opgepikt door kleine vaartuigen en in afgelegen baaien, strandjes of havens aan wal gebracht. De NCA noemt de methode ASDO, voor at-sea drop-off. Britse autoriteiten zijn een campagne begonnen om mensen die aan de kust wonen bewust te maken van deze drugssmokkel.