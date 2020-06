Atleet Roelf B. accepteert strafvoorstel drugshandel Hongarije

Connect on Linked in

De Nederlandse ex-atleet Roelf B. (22) heeft schuld bekend aan drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Sziget in augustus 2019. Hij accepteert met die bekentenis een celstraf van acht jaar. Zijn schoolvriend Gert-Jan N. (23) heeft een strafvoorstel van tien jaar cel geaccepteerd.

Levenslang ontlopen

De twee vrienden uit Stadskanaal kregen in april een strafvoorstel van het Hongaarse Openbaar Ministerie. Als B. en N. de voorstellen niet hadden geaccepteerd, hadden ze kans gemaakt op een levenslange gevangenisstraf. De rechter doet mogelijk maandag al uitspraak in de zaak. De verwachting is dat de straf ongeveer gelijk is aan het voorstel van het OM.

Prijslijsten

Topsprinter Roelf B. en Gert-Jan N. hadden eerder al bekend. Het tweetal werd op het festival betrapt met 6.700 xtc-pillen, 128 gram wiet en 451 kant-en-klare joints. De drugs (straatwaarde circa 300.000 euro) verkochten ze vanuit hun tent. Een groot deel werd gevonden in een auto van de twee. Ook hadden ze 5.000 prijslijsten bij zich om uit te delen. Op die lijsten stond het telefoonnummer van N. Daarom wordt hij als het ‘hoofd van de organisatie’ gezien en is zijn strafvoorstel hoger. Hij kocht de drugs in Nederland in. Daarna vroeg hij zijn jeugdvriend om mee te doen.

Hongarije is een van de strengste landen binnen Europa als het gaat om anti-drugsbeleid.