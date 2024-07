‘Auto-onderdelen stelende bendes zijn zo het land weer uit’

Connect on Linked in

Dieven uit Hongarije, Litouwen, Roemenië en Polen stelen in Nederland onderdelen van auto’s. Ze zijn een aantal dagen in het land in en rijden verschillende steden af om te stelen. Zodra de politie het opmerkt, zijn ze het land alweer uit.

Beeld is ter illustratie

Bendes

‘Het zijn in ieder geval professionele bendes met apparatuur, het is georganiseerde misdaad.’ Dat zegt Rob Smitskamp van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) in het AD donderdag. Die stichting werkt samen met de politie in de aanpak van voertuigcriminaliteit. Smitskamp: ‘De criminele groepen hebben voor ieder merk en type auto gespecialiseerde mensen. De een steelt interieurs uit BMW’s, de ander pikt onderdelen uit Mercedessen. En weer een ander weet precies hoe die een Peugeot stript.’

Verdwijnt

Een deel van de gestolen onderdelen belandt op de Nederlandse markt. De rest verdwijnt naar het buitenland, weet Smitskamp: ‘Dieven uit Hongarije, Litouwen, Roemenië en Polen rijden bij Arnhem het land in en rijden verschillende steden af. Zo stelen ze in meerdere dagen allemaal auto’s leeg. Zodra de politie het opmerkt, zijn ze het land alweer uit. Die dieven stelen waar vraag naar is. Heeft een bedrijf motorkappen nodig? Dan stelen ze die. In een bos buiten Warschau troffen we eens allemaal gestripte Toyota’s aan.’

Bakens

Sommige auto’s hebben geen alarm, schrijft het AD online. Dus als er wordt ingebroken of gestript, gebeurt er niets. De VbV doet van alles om diefstallen te voorkomen en de bendes op te sporen. ‘We kunnen bakens verstoppen in onderdelen van de auto’s. Dat zijn een soort gps-trackers waarmee we precies kunnen zien waar de auto of een onderdeel daarvan naartoe gaat’, vertelt Smitskamp. ‘Je kunt sommige auto-onderdelen laten graveren. Zoals je postcode in een koplamp. Of door middel van microdotting. Dan zet je kleine witte puntjes -een unieke code- op je motorkap die je alleen ziet met een speciale uv-lamp.’

