Autodieven verduisterden luxeauto’s in Spanje, om ze weer te importeren

Omkatten De bende plaatste gps-trackers op de voertuigen en zocht op basis van die gegevens naar de beste tijd en locatie om toe te slaan, in parkeergarages of op de openbare weg.

Vervolgens werden de auto’s tijdelijk verborgen en later overgebracht naar een garage in Alhaurín El Grande, waar ze de identificatiegegevens manipuleerden (“omkatten”) en de voertuigen van een buitenlandse registratie voorzagen. Daarna importeerden ze de auto’s in Spanje.

Stijging

De operatie begon in januari 2024 toen de politie in de provincie Málaga een ongebruikelijke stijging waarnam in de diefstal van luxe SUV’s en andere dure voertuigen.

De verdachten die in beeld kwamen bleken regelmatig te verhuizen tussen verschillende locaties in de regio.

Volgens de Spaanse politie verkocht de organisatie de voertuigen door aan derden of stelde ze ter beschikking van andere criminele netwerken.

De Spaanse justitie brengt de verdachten voor de rechter voor autodiefstal, valsheid in geschrifte, witwassen en drugshandel.

Loods

Tijdens vijf huiszoekingen zes verdachten gearresteerd.

Op een locatie in de bergen achter Marbella bleken de verdachten een loods te hebben waar allerlei gereedschap en elektronische apparatuur voor de autodiefstallen lag opgeslagen. De voorraad bestond uit onder meer gps-trackers, blanco autosleutels, apparatuur voor starten van auto’s en ECU-hacking, jammers, bivakmutsen en handschoenen.

Verder namen agenten 600 gram cocaïne en ruim 35.000 euro aan contant geld in beslag.