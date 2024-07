Bankhelpdeskfraudeur aangehouden | Wapen gevonden in woning

Connect on Linked in

De politie heeft een 20-jarige man uit Den Haag aanhouden op verdenking van bank-helpdesk-fraude en de diefstal van sieraden bij een bejaarde vrouw. Bij de doorzoeking in een woning waar hij werd gezien, werd een automatisch vuurwapen gevonden en een flinke hoeveelheid contant geld.

Beeld: het wapen dat werd gevonden op de locatie waar de helpdeskfraudeur is gespot.

Collega

Het slachtoffer, een 76-jarige Rotterdamse vrouw, werd op vrijdag 31 mei gebeld door iemand die zei van haar bank te zijn. Hij beweerde dat er fraude is gepleegd met haar bankrekening. Er kwam een ‘collega’ bij de vrouw langs om haar te helpen.

De man nam het bankpasje van de vrouw mee en kwam korte tijd later terug om te melden dat haar rekening door hem is geblokkeerd. Aansluitend wilde hij weten of ze kostbaarheden in huis had. Dat bleek het geval te zijn en het slachtoffer gaf juwelen ter waarde van duizenden euro’s mee, zodat de ‘bankmedewerker’ dit kon verzekeren. Daarna zag de vrouw dat er van haar bankrekening ruim 3.000 euro is opgenomen.

Getoond

De man stond op beveiligingsbeelden en deze beelden zijn getoond in het lokale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Na deze uitzending kon de identiteit worden vastgesteld. En niet alleen dat. De ING-bank liet weten dat er bovendien mogelijk meer bankhelpdeskzaken aan hem te koppelen waren. Dit is in het onderzoek meegenomen. Inmiddels weten we dat de man verdachte is van meerdere zaken op verschillende plaatsen in de Randstad. Hij zit vast en wordt verhoord.

De bewoonster (43) van de woning waarin de verdachte is gezien, is aangehouden op verdenking van het bezit van het vuurwapen. Ze is in afwachting van het onderzoek heengezonden, meldt de politie donderdag in een bericht. Het onderzoek werd uitgevoerd door politieagenten uit Rotterdam en rechercheurs uit Den Haag, in samenwerking met de ING-bank, laat ze weten.