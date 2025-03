Bassist Heideroosjes al maand vast in kinderpornozaak

1Limburg schrijft dat H. vastzit voor het ‘inlaten met kinderpornografische afbeeldingen’. Volgens zijn advocaat Guy Koppen, zou Fred H. hebben aangegeven dat hij geen seksuele interesse in kinderen heeft. ‘Hij had zakelijk en privé een moeilijke periode en hij heeft naar manieren gezocht om daarmee om te gaan. Het opzoeken van pornografisch materiaal was daar onderdeel van’, aldus Koppen. ‘Fred wil hierover verantwoording aan zijn gezin en de samenleving afleggen. Hij hoopt dat hij die ruimte krijgt.’

Langer vast

Het Openbaar Ministerie wil tegenover 1Limburg niet bevestigen dat het om Fred H. gaat. Wel laat een woordvoerder weten dat op 25 februari een 50-jarige man uit Sevenum is aangehouden. ‘Hij wordt ervan verdacht zich online te hebben ingelaten met kinderpornografische afbeeldingen’, aldus de woordvoerder.

De voorlopige hechtenis van H. is op 13 maart met 30 dagen verlengd. Het politieonderzoek loopt nog.

Fred H. is naast bassist ook werkzaam in de culturele sector. Hij is actief als theaterprogrammeur en mede-eigenaar van een cultureel projectbureau.

‘Kapot geschrokken’

In een statement op Instagram schrijft Heideroosjes dat de bassist per direct stopt bij de band: ‘We zijn ons kapot geschrokken van het nieuws van onze bassist Fred. Dit hadden we nooit zien aankomen. De feiten waarvan Fred wordt verdacht botsen keihard met de waarden die wij als Heideroosjes altijd hebben uitgedragen. Fred heeft aangegeven ons niet te willen belasten met deze privékwestie. Hij stopt daarom per direct als bassist van onze band. We zijn diepbedroefd over dit bittere en verdrietige einde van onze samenwerking sinds 1989. Maar bovenal ligt ons hart bij iedereen die bij deze zaak betrokken is, en bij Freds gezin. We moeten deze gebeurtenis een plek geven en we hebben daarvoor tijd nodig. We vragen iedereen die wens te respecteren.’

Heideroosjes bestond vorig jaar 35 jaar en maakte na jaren gestopt te zijn in 2019 een doorstart. Hun laatste optreden was in november 2024. Voor 2025 staat momenteel één optreden gepland, op 8 augustus tijdens Nirwana Tuinfeest in Lierop.