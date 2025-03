2 maart 2025

Bedrijfspand in Rotterdam beschoten waar nacht eerder poging brandstichting was

Een bedrijfspand aan de Kleijnstraat in Rotterdam-West is zaterdagnacht rond 01.40 meerdere malen beschoten. Er raakte niemand gewond. Er is nog niemand aangehouden. Een dag eerder was er een poging brandstichting bij hetzelfde pand.