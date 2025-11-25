‘Belager viel Lisa twee keer kort na elkaar aan’

Rechtshulpverzoek Nederland heeft een rechtshulpverzoek uit doen gaan naar dat land om de identiteit en leeftijd van de man te kunnen vaststellen. Het is niet helemaal zeker dat hij meerderjarig was op het moment van het plegen van de feiten.

Het Openbaar Ministerie heeft op de zitting informatie gegeven over de aanval op Lisa, die in het gebied tussen de Makro en Ziggo Dome rond 04.00 werd neergestoken, toen ze terugkeerde uit de stad naar Abcoude na een avondje stappen. Ze kort daarna, in de vroege ochtend van 20 augustus gevonden.

Twee keer aangevallen

Ze is twee keer aangevallen, volgens het OM, nadat de man haar vanaf het einde van de Spaklerweg (de kruising met de Van der Madeweg) achterna had gereden. De eerste keer reed hij haar van de weg en duwde hij haar de sloot in. Het meisje belde toen 112, en zei dat de man was weggefietst. De centralist zei dat hulp onderweg was, en daarna hoorden de centralisten gegil.

Dat is volgens het OM het moment waarop de verdachte was teruggekeerd en haar in de hals en borst heeft gestoken. De dader heeft haar niet verkracht.

Fiets

Om 04.07 belde Lisa 112, om 04.16 is ze dood aangetroffen in de sloot. Er is een crash-melding van Lisa’s elektrische fiets naar haar telefoon gestuurd, dat was het moment waarop ze van de weg is gedrukt.

De verdachte reed volgens het OM op een specifieke zwarte fiets met witte voorvork die is waargenomen op camerabeelden.

Het mes waarmee Lisa zou zijn doodgestoken, is teruggevonden in een kluisje in het asielzoekerscentrum waar hij verbleef. Hij zou dat kort tevoren een messenset hebben gekocht bij een Action. Op het mes is dna van Lisa gevonden. Eind augustus werd de verdachte aangehouden in het COA in Amsterdam-Zuidoost.

Moord

Bij de plek waar Lisa is gevonden lag een grijze capuchontrui, met dna van zowel de verdachte als van het eerdere verkrachtingsslachtoffer; de trui zou hij gedragen hebben tijdens de verkrachting en is daarna bij Lisa teruggevonden.

Ook op Lisa’s lichaam, en op persoonlijke eigendommen zoals bankpasjes die verderop zijn gevonden, zat dna van de verdachte.

Vanwege het van de weg drukken, het wegfietsen en terugkeren, en het aanschaffen van de messenset gaat het Openbaar Ministerie uit van moord, en subsidiair doodslag.

Verkrachting

Een dag eerder heeft de man volgens het Openbaar Ministerie een 30-jarige vrouw bedreigd en verkracht, langs de Weespertrekvaart in Amsterdam-Oost. Hij zou haar van achteren hebben gegrepen, de bosjes in gesleurd, een uur lang hebben verkracht.

Ook sloeg de belager het slachtoffer met zijn vuist in het gezicht, waardoor zij een gebroken kaak opliep. Als ze niet stil was zou hij haar ‘doden’. Dezelfde opvallende fiets met witte voorvork wordt in deze zaak gelinkt aan de dader.

Toerekeningsvatbaar?

Volgens de officier van justitie ontkent de man niet, maar zegt dat hij zich bepaalde perioden niet kan herinneren. Hij zegt al heel lang last te hebben van stemmen in zijn hoofd. Inmiddels krijgt hij medicatie daartegen.

De verdediging wil de vraag beantwoord hebben of de verdachte toerekeningsvatbaar was. Hij wordt daarom begin volgend jaar opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor gedragskundig en psychisch onderzoek.

Op deze pro forma-zitting moest een rechtbank beoordelen of de verdachte nog langer in voorlopige hechtenis mag blijven. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte nog in ieder geval negentig dagen vast blijft zitten.

In februari is de volgende pro forma-zitting.