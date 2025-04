Belgisch gevangenissysteem staat ‘op instorten’

Door Joost van der Wegen

Beeld: de gevangenis van Antwerpen

Bedreiging

De commissie is bezorgd over de steeds ‘schrijnendere situatie’ in de Belgische gevangenissen. De structurele overbevolking in de gevangenissen heeft volgens haar een kritiek niveau bereikt. ‘Deze vormt daardoor een ernstige bedreiging voor de eerbiediging van de fundamentele rechten van gedetineerden.’ Dit zegt ze in een vorige week gepresenteerd rapport.

De commissie heeft het dan over de levensomstandigheden van gevangenen die blijven verslechteren, de toegang tot gezondheidszorg en de re-integratiemogelijkheden.

Vernederend

De toezichtraad stelt dat het systeem op de rand van instorten staat. Op 31 maart 2025 telden de Belgische gevangenissen 13.689 gedetineerden tegenover 11.040 beschikbare plaatsen. ‘Die overbevolking stelt gedetineerden bloot aan onmenselijke of vernederende behandeling en brengt het doel van de straf zelf in gevaar, namelijk: re-integratie in de maatschappij onder waardige omstandigheden. Dit laatste is zowel van belang voor de veroordeelden als voor de openbare veiligheid en de samenleving als geheel.’

Verwoestend

De oorzaak voor de overbevolking ziet de commissie in het feit dat veel veroordeelden met straffen tot drie jaar voorheen een enkelband kregen, maar dat rechters inmiddels hebben besloten dat deze allemaal een celstraf moeten uitzitten. De commissie stelt dat de gevolgen voor de levensomstandigheden van gedetineerden, die al sterk verslechterd zijn door de stijgende overbevolking, inmiddels ‘verwoestend’ zijn.

Er zijn aan de politiek al oplossingen voorgesteld als gratie voor een deel van de populatie, en het opschorten van de wettelijk voorgeschreven opsluiting voor bepaalde misdaden waarop minder dan drie jaar gevangenisstraf staat.

Vloer

De commissie stelt dat er nog niets is gedaan met de voorgestelde plannen aan de politiek, door de justitietop. Ondertussen slapen er in de gevangenis van Gent gevangenen op de vloer, naast de wc-pot. Twee jaar terug vond er nog een zeer ernstig incident plaats in de gevangenis van Antwerpen tijdens een staking door het personeel, die regelmatig plaatsvonden in de inrichtingen.