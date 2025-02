13 februari 2025

Belgisch hof veegt cokezaak van tafel om infiltratie burgerinfiltrant | Francky D. werkte voor de DEA (UPDATE)

Het hof van beroep in Gent heeft in een grote cocaïnezaak de aanklager in de zaak van vijf verdachten niet-ontvankelijk verklaard. Zij hadden gesteld dat een criminele burgerinfiltrant hen had uitgelokt. Het hof achtte een infiltratie voldoende aannemelijk, en oordeelde dat de verdachten in hun recht op verdediging zijn aangetast. De zaak houdt overigens verband met een groot Belgisch onderzoek waarin Bolle Jos Leijdekkers verdachte is.