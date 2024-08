Benzine voor smokkelaars op volle zee (VIDEO)

Connect on Linked in

In het zuiden van Spanje zijn negen mensen gearresteerd in een onderzoek naar een criminele organisatie die op zee brandstof leverde aan schepen van drugs- en mensensmokkelaars. De Guardia Civil deed vorige week doorzoekingen in de buurt van de stad Almería, in El Ejido, Balanegra, Adra en Roquetas de Mar.

Snelle bootjes

Vanuit de Noord-Afrikaanse proberen snelle bootjes illegale immigranten en drugs naar Spanje te brengen. Dat zijn meestal half opblaasbare rubberboten met achterop een serie krachtige buitenboordmotoren. De Guardia Civil kreeg in de gaten dat er een georganiseerde criminele groep aan het werk was die zich bezighield met het op zee van brandstof te voorzien aan smokkelaars.

Tankstations

Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie brandstof aankocht bij tankstations in de provincie Almería, waarbij de wettelijke toegestane hoeveelheden werden overschreden.

De brandstof werd vervolgens opgeslagen op plaatsen die niet aan de veiligheidseisen voldeden. Dat ging om hoeveelheden tot 30.000 liter brandstof in flessen en tanks die later in niet goedgekeurde voertuigen naar het havengebied gingen.

Brand

Volgens de Guardia Civil hebben zich de afgelopen jaren op zee verschillende incidenten voorgedaan waarbij schepen op zee in brand vlogen.

Bij de actie zijn onder meer 30.000 liter benzine, 10.000 euro contant geld, twaalf vaartuigen, vier auto’s en vuurwapens in beslag genomen.