20 december 2024

Berlijnse rechtbank veegt Encro-zaak van tafel: gekraakte chats geen bewijs volgens Duits en Europees recht

Een rechtbank Berlijn heeft een verdachte vrijgesproken van drugshandel omdat de chats van EncroChat waar het bewijs op was gebaseerd niet mogen worden gebruikt. De hack van EncroChat, in 2020 in Frankrijk, zou volgens Duits recht niet zijn toegestaan, vindt de rechtbank. De Duitse rechter wist van niets en kon bovendien de verzameling van het bewijs niet toetsen. De rechtbank baseert zich mede op een eerdere uitspraak van het Europees Hof voor Justitie in Luxemburg.