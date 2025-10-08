‘Beroving eindigt in crash tegen muurtje’
In Zandvoort is een poging iemand op straat te beroven geëindigd met een crash van een auto tegen een tuinmuur. De slachtoffers probeerden in de auto aan hun overvaller te ontkomen, aldus NH.
Bakstenen
Een onbekend aantal verdachten had het voorzien op twee slachtoffers die op de Kostverlorenstraat stonden. Volgens de politie was daarbij ook een vuurwapen gebruikt, of iets dat op een vuurwapen leek. De slachtoffers reden weg in een auto en botsten op een tuinmuur en een stapel bakstenen.
Total loss
De overvallers zijn er zonder buit vandoor gegaan. De auto was total loss, twee airbags werden geactiveerd. Op straat heeft de politie mogelijk een magazijn van een pistool gevonden.
Bij de politie kwam om 01.05 een melding over de overval binnen.