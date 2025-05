Advocaat verdachte in Zwolse drugsoorlog: ‘Beschieting met AK-47 in Zwolle had door politie voorkomen kunnen worden’

Noodweer Emin Y. raakte op 13 september van het vorig jaar gewond door een salvo van 25 kogels uit een Kalasjnikov, dat in een groot gedeelte van Zwolle te horen was. Schutter R. Y. meldde zich nog dezelfde nacht bij de politie en zit sindsdien vast. Hij wil tijdens zijn rechtszaak een beroep doen op noodweer, omdat Emin Y. hem ernstig zou hebben bedreigd.

In de gaten

De politie ziet Emin Y. als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en geweld. Hij wordt verdacht van het ontvoeren of gijzelen van een vroegere handlanger. Het slachtoffer zou op de bewuste 13 september flink zijn toegetakeld in een appartement aan de Hanekamp in Zwolle.

Advocaat Moszkowicz stelt nu dat de politie al eerder wist van het geweld dat zich aan de Hanekamp afspeelde. De raadsman claimde vanmiddag op een openbare rechtszitting dat een observatieteam de flat in de gaten hield.

Wapen

De observanten zagen volgens Moszkowicz hoe het slachtoffer van de ontvoering en marteling met bebloed gezicht een locatie verliet die wordt gelinkt aan Emin Y. ‘Daar is niet tijdig op geacteerd. Waardoor mijn cliënt R. Y. later in de situatie is gekomen dat hij geen andere mogelijkheid zag dan het wapen te hanteren’, aldus Moszkowicz, die zijn informatie uit ‘geledingen binnen de opsporing’ had gekregen.