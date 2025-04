‘Betalen rat’: kogels en explosief bij villa in Geldrop van oud-financieel adviseur

Zaterdagavond kwam er een melding binnen bij de politie over schoten bij een woning aan de Zwembadweg. Agenten zijn op onderzoek uitgegaan bij de woning maar hebben op dat moment niets aangetroffen. De volgende ochtend, bij daglicht, is er door agenten nogmaals onderzoek gedaan bij de woning en toen zijn de kogelinslagen wel gevonden.

Explosief

Ook is er een explosief bij de woning gevonden. Een specialist van de politie (Team Explosieven Verkenning) heeft het explosief onderzocht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Eerdere incidenten

Omroep Brabant schrijft dat het gaat om een beruchte villa, waar met graffiti op de muur ‘betalen rat’ is gespoten. In juli 2023 vond er ook al een explosie plaats bij de villa, waarna een auto uitbrandde. In 2020 werd de bewoner van het huis bij een inval gearresteerd wegens het witwassen van tientallen miljoenen. Het ging om oud-financieel adviseur Tom van H., die mogelijk een schuld heeft bij criminelen. Van H. (43) is een voormalige verdachte uit de zaak van de politiemol Mark M.

Tom van H. uit Geldrop en Berry S. uit Veldhoven werden ervan verdacht informatie te hebben gekocht van Mark M. die bij de politie werkte. In die zaak werden ze vrijgesproken. Tegen Van H. werd eerder één jaar cel geëist.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de beschieting en het geplaatste explosief. Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de huidige incidenten is nog niets bekend.