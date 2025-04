‘Betrokkene moord advocaat Wiersum wil zich aangeven’

Niet opdagen Het gaat om Oussama B. (28) die op een onbekende plaats (mogelijk in Mexico) verblijft. Nadat de rechtbank zijn voorlopige hechtenis schorste, nam B. de wijk naar het buitenland en kwam ook niet opdagen toen zijn zaak inhoudelijk werd behandeld. In november 2023 is hij met een serie medeverdachten, onder wie Anouar Taghi, een neef van Ridouan Taghi veroordeeld.

Mensenrechten

Wiersum is op straat voor zijn woning geliquideerd door twee mannen die hiervoor eerder werden veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Anouar Taghi kreeg dit jaar 26 jaar cel.

Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo-proces cruciale verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi.

Via zijn advocaat Wesley van Soest heeft B. aan het AD laten weten dat hij bereid is zijn straf uit te zitten. Hij wil zijn straf uitzitten ‘in een land waar de mensenrechten afdoende worden gerespecteerd’.

Garagebox

B. is samen met Anouar Taghi onder meer veroordeeld voor het klaarzetten van de gestolen auto’s die zijn gebruikt bij de moord. B. parkeerde de gestolen auto’s in een door Anouar Taghi gehuurde garagebox in Utrecht, die de politie al in de gaten hield omdat het vermoeden bestond dat deze voertuigen zou worden gebruikt voor het plegen van plofkraken. De politie plaatste peilbakens onder de snelste auto’s, maar niet onder een Renault Megane (foto), die uiteindelijk werd gebruikt om advocaat Wiersum te volgen.

Oussama B. kwam ook al bij de recherche in 2018 in beeld in relatie tot Youssef Taghi, de voormalige advocaat die is veroordeeld als boodschappenjongen voor Ridouan Taghi. B. zat tijdens een politiecontrole samen met onder meer Youssef Taghi in een Seat Leon, een auto die door een familielid van Ridouan Taghi was gebruikt om drugs in te vervoeren.

Hoger beroep

Oussama B. is tegen zijn veroordeling in hoger beroep gegaan, dat waarschijnlijk volgend jaar zal plaatsvinden. Hij zegt de zaak ‘achter zich te willen laten’.

Advocaat Wesley van Soest probeert nu met het Openbaar Ministerie tot een afspraak te komen, maar zover is het nog niet gekomen.

Een andere betrokkene in de zaak van de moord op Wiersum is ook nog voortvluchtig: Sezer B., tegen wie achttien jaar cel is geëist. Die zaak is nog onder de rechter omdat de zaak werd afgesplitst van de overige verdachten omdat de bij het proces niet aanwezige B. pas op het allerlaatst een advocaat in de arm nam.

Net als Oussama B. moet Sezer B. ook terechtstaan voor betrokkenheid bij een zware mishandeling in Utrecht in het najaar van 2019. Ook was B. enige tijd verdachte in het onderzoek naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B..