Beverwijk: Russisch roulette met ontvoerde zakenman

Broer Het slachtoffer werd op 14 oktober 2023 ruim zes uur lang vastgehouden in een huis aan de Grote Houtweg in Beverwijk. Een groep van zo’n zeven mannen mishandelde, bedreigde, vernederde en beroofde hem, aldus de politie.

De zakenman hielp zijn broer, die makelaar is in Suriname, met een vastgoeddeal. Bij binnenkomst in een huis in Beverwijk kreeg hij direct een zak over zijn hoofd. In de uren die volgden werd hij geslagen, kreeg hij een mes op zijn vinger en werd hij bedreigd met een pistool.

Bij de Russisch roulette kreeg het slachtoffer meerdere keren een revolver tegen zijn hoofd. Eén van de daders draaide aan de cilinder en haalde de trekker over. De zakenman dacht dat hij het niet zou overleven, zegt de politie.

Spaargeld

Onder dwang heeft de zakenman via zijn telefoon het spaargeld van zijn dochtertje moeten overboeken naar zijn betaalrekening. Daarna werd er bijna 6.000 euro van die rekening opgenomen. Dat gebeurde rond 18.15 bij een Geldmaat aan de Plantage in Beverwijk. De beelden die zijn getoond zouden van de man zijn die daar toen dat geld heeft gepind.

Ontsnapping

Rond 23.30 ontsnapte de zakenman aan de aandacht van zijn belagers. Volgens de politie is hij ‘met gevaar voor eigen leven’ het huis uit gerend. Hij kreeg hulp van buurtbewoners.

De politie denkt dat het groepje daders vermogende mensen benadert om te proberen met geweld geld van hen los te krijgen.

In maart is een verdachte aangehouden, een aantal anderen zou in beeld zijn.