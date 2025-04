Bewoner (56) schoot met alarmpistool op politie in Vierlingsbeek

(Beeld: SK-Media)

De politie ontving een melding over een persoon in een woning aan de Domineestraat, die zich in een crisissituatie bevond. Bij aankomst schoot de verdachte op de agenten, die ter plekke waren om hulp te verlenen. Ook door de agenten werden schoten gelost. De 56-jarige bewoner van de woning werd vervolgens aangehouden.

Alarmpistool

Uit de eerste bevindingen blijkt volgens de politie dat het ging om een gasalarmpistool en niet om een vuurwapen. Een alarmpistool is nauwelijks te onderscheiden van een echt vuurwapen. Het vuurt geen projectielen af, maar geeft een zeer luide knal dat klinkt als een echt schot. Bij het afvuren komen ook daadwerkelijk hulzen uit het alarmpistool.

AT en onderhandelaar

Naast de aanwezige agenten werden specialistische eenheden ingeschakeld, waaronder leden van het arrestatieteam en een onderhandelaar. Uiteindelijk kwam de bewoner zonder tussenkomst van het arrestatieteam uit eigen beweging naar buiten, waarna hij werd aangehouden. Bij de aanhouding raakte de verdachte lichtgewond aan zijn hoofd. Hij is naar het bureau gebracht en wordt daar verder verhoord.

Sporenonderzoek

De politie doet momenteel verder onderzoek naar de achtergrond van het schietincident. Getuigen worden gehoord en camerabeelden worden bekeken. Donderdag wordt er nog verder sporenonderzoek gedaan in de woning. De politie zegt dat het incident voor alle betrokken agenten bijzonder impactvol is geweest en dat er de nodige zorg en aandacht wordt verleend.

Zoals gebruikelijk zal het schieten door de politie onafhankelijk onderzocht worden door de Rijksrecherche.

‘Doodslag en moord’

Op video’s die via internet rondgaan, zijn meerdere schoten te horen. Ook is in de video te horen dat de bewoner is aangehouden “voor doodslag en moord”.

Een politiewoordvoerder zegt op vragen van Crimesite dat de verdenking tegen de verdachte nog niet bekend is. ‘Onderzoek en verhoor zullen moeten uitwijzen wat passend is in deze. Daar is het OM voor aan zet.’