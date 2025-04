16 april 2025

Bij Marokkaanse grens aangehouden Nederlander verdachte in Turks mega-onderzoek (VIDEO)

De Nederlander die twee weken geleden is gearresteerd bij de grensovergang in de Spaanse enclave Ceuta, op weg naar Marokko, is een van de verdachten in een zeer groot Turks onderzoek naar vier criminele drugsorganisaties, waarover deze week onder meer door Europol is bericht. In dat onderzoek zijn in Turkije, Nederland, Duitsland, Spanje en België 234 mensen aangehouden.