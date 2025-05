“Black” krijgt twaalf jaar voor cocaïnehandel

“Dikke” Oorspronkelijk was “Dikke” Nordin E.H. ook een medeverdachte. Zijn zaak is afgesplitst.

Black moest zich verantwoorden voor zes partijen cocaïne, die tussen januari en december 2020 met succes werden ingevoerd via de haven van Antwerpen. Het ging om minstens 3.028 kilo. De feiten kwamen aan het licht na analyse van onderschepte gesprekken van de gekraakte geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC.

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar cel tegen hem geëist.

Chauffeurs

Een Sky ECC-gebruiker die als Abdelilah E.M. werd geïdentificeerd was volgens de berichten de opdrachtgever.

De groep werd geholpen door twee containerliftchauffeurs die de containers met drugs konden verplaatsen. Ook drie vrachtwagenchauffeurs, die met de containers naar de loodsen reden waar de cocaïne werd uitgehaald, waren betrokken.

Makreel

Abdelilah “Black” E.M. en De Algerijn waren eerder veroordeeld in België: Black kreeg eind 2020 acht jaar cel in het drugsdossier Makreel en kreeg in juni 2023 veertien jaar cel in een zaak over twaalf cocaïnetransporten. Die zaak is nog hangende voor het hof van beroep. Black wacht in Turkije op uitlevering.

Voor Mohammed “Algerijn” C. sprak de rechtbank donderdag alleen een verbeurdverklaring uit. Hij kreeg voor verschillende zaken in dezelfde periode over drugsgerelateerd geweld, opzoekingen in het rijksregister en de invoer van drugs al achttien jaar cel in totaal opgelegd. Hij verblijft in een Marokkaanse gevangenis.

Bjorn G.

Onder de andere verdachten was ook transportondernemer Bjorn G. die volgens justitie zijn transportbedrijf ter beschikking stelde van criminele organisaties. Zo zou hij eerst voor Flor B., voor Abdelilah E.M., voor “Bolle” Jos Leijdekkers en Younes E.B. hebben gewerkt.

Bjorn G. voerde tussen maart en mei 2020 een zevental cocaïnetransporten uit naar Engeland. De drugs werden verstopt in medische transporten van droog ijs. In totaal werd 725 kilo cocaïne overgebracht. Bjorn G. was ook bij twee uithalingen in de haven van Antwerpen betrokken. Hij kreeg negen jaar cel.

