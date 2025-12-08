

De zestien hoofdstukken in de vierde reeks van Georganiseerde misdaad in de Lage Landen variëren sterk. Van de geliquideerde Ajax-hooligan ‘Polletje’, de Rotterdamse vergismoord op Dairon Alberto en de aangekondigde liquidatie van de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien, tot de aantrekkingskracht van vipruimtes op criminelen.

Ontsleutelde pgp-chats

Maar ook hoofdstukken over het brute geweld dat de Oostelĳke Eilanden in Amsterdam teistert, bloedbroeders en ‘tattookillers’ Cor en Brian P., en het schrikbewind van bikerbaas Lysander de R. passeren de revue. Luguber bewijsmateriaal uit ontsleutelde pgp-chats, koelbloedige liquidatieopdrachten met bijbehorende prijzen, professionele plofkraakbendes, gestolen vluchtauto’s, geprepareerde ‘pizzaschijven’, de Amsterdamse pizzeriamoord en invloed van de Montenegrijnse maffia in Nederland komen in dit vierde deel allemaal aan bod.

‘Godmother of coke’

Uithalers van partijen cocaïne uit zeecontainers zijn jonger geworden en worden vaker gepakt, zoals onder andere te lezen is in de hoofdstukken Cokemakelaar gezocht, over de spoorloos verdwenen ‘Godmother of coke’ Naima Jillal, en Aanslagen, drugshandel, moord: de zaken rond Meraldo P., over de Schiedamse ‘Paco’ die ook gelinkt wordt aan de voortvluchtige Bredanaar ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, de meest gezochte drugscrimineel van Nederland en België.

In zestien hoofdstukken passeert zowat alles de revue wat het daglicht schuwt. De criminele werkelijkheid blijkt niet bepaald romantisch. Eer? Broederschap? Welnee, alleen het recht van de sterkste geldt.

Een mensenleven is evenveel waard als wat een huurmoordenaar kan factureren. En wat kost nu eigenlijk zo’n liquidatie?



Het boek Georganiseerde misdaad in de Lage Landen 4 is verschenen via uitgeverij Just Publishers en is hier te bestellen.