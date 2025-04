‘Boem, dat is mijn werk’: OM eist tot 5 jaar cel voor serie plofkraken

(Een plofkraak op station Amsterdam-Zuid veroorzaakte een ravage / Beeld PlaatsDelictTV)

Het strafrechtelijk onderzoek gaat op 17 april 2024 van start als er in alle vroegte twee explosies plaatsvinden in de stationshal in Delft. De explosies vinden plaats bij een grenswisselkantoor, waar twee verdachten eerst door middel van een explosief de toegangsdeur opblazen om vervolgens met een explosief toegang te krijgen tot de kluis. De politie start direct een grootschalig onderzoek en camerabeelden worden veiliggesteld.

Grote schade

Al snel blijkt dat de plofkraak van het begin tot het eind is vastgelegd. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat er twee mannen op een scooter komen aanrijden en de hal binnenlopen, waar op dat moment ook twee daklozen zitten. Kort daarna is er een explosie en slaan de verdachten op de vlucht. Zonder buit, want het lukt de mannen niet om bij het geld in de geldautomaat te komen. De schade aan het station en aan het kantoor is enorm en wordt geschat op 150.000 euro.

‘Boem, dat is mijn werk’

In het onderzoek naar de explosie in Delft schakelt de politie ook de hulp in van het publiek. Zo wordt er in het opsporingsprogramma Team West aandacht gevraagd voor de zaak en worden beelden van de plofkraak getoond. Ook laat de politie beelden zien van een verdachte auto die in de omgeving is gezien.

En dan krijgt het team “opsporings-technisch een cadeautje”, zo legt de officier van justitie vandaag uit in zijn requisitoir. Want op het moment dat er aandacht wordt gevraagd voor de zaak in Team West en rechercheurs “meeluisteren” met de gesprekken van een van de verdachten in zijn auto, wordt er een complete nabeschouwing gegeven van de plofkraak. En dan wordt duidelijk dat de 27-jarige man, de bestuurder van het voertuig, ook betrokken was bij de voorverkenningen en verantwoordelijk was voor het pakket met explosieven: ‘Boem, dat is mijn werk’, zegt hij in de afgeluisterde gesprekken.

Elektradraad met dna

Het onderzoek raakt in een stroomversnelling en in korte tijd worden er drie aanhoudingen verricht. Eén verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een plofkraak op 26 maart 2024 op het station Amsterdam-Zuid, waarbij meer dan 10.000 euro werd buitgemaakt. In de ravage die werd aangericht liet één verdachte voor de ingang van een servicepunt een elektradraad achter, waarop zijn dna werd aangetroffen. Uiteindelijk kunnen er twee plofkraken aan de verdachten worden gelinkt.

‘Verdachten hebben onverantwoorde risico’s genomen, enkel voor eigen gewin’, aldus de officier van justitie. ‘Dit soort feiten beheerst de media en tasten het veiligheidsgevoel van mensen enorm aan. Uit alles blijkt dat sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking en een goed doordacht plan waarbinnen ieder zijn taken had.’

Volgens het OM zijn alle verdachten medepleger van de plofkraak in Delft. Het OM rekent het de verdachten aan dat ze zich totaal niet hebben bekommerd om de twee daklozen die in de stationshal aanwezig waren.

Strafeisen

Een 27-jarige man uit Capelle aan den IJssel hoorde 48 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. De uitvoerders, een 27-jarige man uit Amsterdam (die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de plofkraak in Amsterdam) en een 21-jarige man uit Almere, hoorden respectievelijk 60 en 42 maanden tegen zich eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.