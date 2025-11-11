‘Bolle Jos heeft opslagplaats voor cocaïne in Sierra Leone’

Website Het verhaal is kennelijk in print verschenen, maar op dit moment niet te vinden op de website van The Gleaner, waar overigens wel vele andere verhalen over Leijdekkers en Sierra Leone te vinden zijn. Bronnen vertellen aan de krant dat hij in een luxe villa verblijft op 25 kilometer van Freetown.

Ook schrijven plaatselijke media dat Leijdekkers een relatie heeft met dochter Agnes van de president Julius Maada Bio, met wie hij inmiddels een kind zou hebben. Volgens oppositieleiders en gevluchte journalisten worden Sierra Leoonse verslaggevers bedreigd wanneer ze schrijven over corruptie of de vermeende banden tussen de presidentiële familie en buitenlandse drugsnetwerken.

50 jaar

De president heeft een groot offensief tegen de drugshandel in het land aangekondigd. The Gleaner schrijft dat critici van de president stellen dat hij dan moet beginnen met het wegwerken van Leijdekkers.

Leijdekkers werd in Nederland bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor grootschalige cocaïnehandel. In België lopen nog andere zaken, waardoor hij bij arrestatie in totaal ruim 50 jaar cel tegemoet kan zien. In Nederland moet hij ook 96 miljoen euro aan crimineel vermogen betalen aan de Staat.

Minister naar West-Afrika

Minister van Justitie Foort van Oosten heeft aangekondigd binnenkort af te reizen naar West-Afrika om met buurlanden van Sierra Leone te spreken over samenwerking bij de opsporing. Justitie heeft nog altijd een beloning van 200.000 euro uitstaan voor informatie die leidt tot de arrestatie van Leijdekkers.

De advocaat van Leijdekkers is Guy Weski. Hij noemt in reactie het bericht onjuist en zegt rekening te houden met moedwillig verspreidde ‘desinformatie’.

Zie ook:

Broer Bolle Jos wordt uitgeleverd naar Nederland | Medeverdachten aangehouden in Dubai

OM in beroep in ontnemingszaak Bolle Jos