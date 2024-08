‘Bolle Jos vluchtte naar Abchazië’

Connect on Linked in

De politie houdt er rekening mee dat de veroordeelde en voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers (33) vanuit Turkije naar Abchazië’ is vertrokken. Vandaar zou hij mogelijk zijn ondergedoken in Rusland, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Alp Ü

In een groot Turks politie-onderzoek naar mensen die samen met Leijdekkers in de cocaïnehandel zouden hebben gezeten werden vorig jaar vijftien verdachten opgepakt, en later weer vrijgelaten. Hoewel een Turkse rechter hun voorlopige hechtenis inmiddels weer heeft verlengd zijn ze met onbekende bestemming vertrokken.

Een van die verdachten is de Rotterdamse Turk Abdullah Alp Ü., Bolle Jos is getrouwd met de zus van de vrouw van Ü..

Interview

Deze Ü. blijkt tegenover aan de Turkse krant Birgün eind juli een interview te hebben gegeven. Hij vertelt dat hij Leijdekkers in 2021 heeft leren kennen in een hotel in Istanbul (en niets te weten van drugshandel of witwassen).

Nadat er een internationaal aanhoudingsbevel tegen Leijdekkers was afgegeven zou die volgens Abdullah Alp Ü. eind mei 2021 met een privévliegtuig zijn uitgeweken naar Abchazië, waar hij ook een verblijfsvergunning zou hebben.

Rusland

Abchazië is een land aan de oostelijke kant van de Zwarte Zee dat slechts door een paar landen wordt erkend en onder invloed van Rusland wordt bestuurd.

Dit verhaal lijkt in tegenspraak te zijn met het vermoeden dat volgens het Algemeen Dagblad binnen de Nederlandse opsporing bestaat. Daar zou de informatie zijn dat Leijdekkers de afgelopen jaren verschillende malen na grote klopjachten in Turkije op het nippertje aan arrestatie is ontkomen.

Bovendien ligt het niet voor de hand dat een goede bekende van Leijdekkers diens verblijfplaats zou verraden.

Nihil

Toch wordt het verhaal over Abchazië in opsporingskringen wel degelijk zeer serieus genomen. Mogelijk heeft Leijdekkers na zijn vlucht naar Abchazië toch ook nog tijdelijk in Turkije verbleven.

Abchazië heeft geen formele rechtshulprelatie met Nederland en vanuit Abchazië is het gemakkelijk om naar Rusland te reizen. De Russische badplaats Sotsji ligt vlakbij. De kans dat Leijdekkers in Abchazië of Rusland zal worden gearresteerd en uitgeleverd naar Nederland is nihil.

Zie ook:

Satirische docu over ‘Bolle Jos’ veroorzaakt Turkse hype in jacht naar hem