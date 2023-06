“Bolle Jos” vrijgesproken van smokkel half miljard euro aan coke

Connect on Linked in

De voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers (“Bolle Jos”) is woensdag door de rechtbank in Luik vrijgesproken van de smokkel van een half miljard euro aan cocaïne. Tegen Bolle Jos, die zaterdag 32 wordt, was 20 jaar cel geëist omdat hij volgens justitie tussen 2017 en 2021 mogelijk maar liefst 15.000 kilo cocaïne smokkelde. De rechtbank in Luik sprak hem echter vrij wegens gebrek aan bewijs.

Het AD schrijft dat er in totaal 37 verdachten zijn die terechtstonden in het megaproces tegen de Luikse drugsbende die werd aangevoerd door de Belgen Dries L. en David C. De Brabander Jos Leijdekkers zou nauw hebben samengewerkt met deze twee leiders, maar de rechtbank twijfelde aan zijn betrokkenheid.

Watermeloenen

De cocaïne uit Colombia werd Europa binnengesmokkeld via de havens van Antwerpen of Rotterdam. De drugs waren verstopt in containers met watermeloenen, citroenen of cashewnoten. De cocaïne werden ook chemisch opgelost in kleding waardoor die vaak niet te detecteren is.

Cocaïnewasserijen

In Strée en Ferrières, twee kleine dorpjes in de provincie Luik, had de criminele organisatie cocaïnewasserijen om de coke via een chemisch proces weer uit de kleding te halen. Daarna ging de vochtige coke in een pers om er blokken van te persen. De politie stuitte in de Belgische drugslabs op 29 magnetrons die werden gebruikt om de cocaïne na het proces te drogen.

Dries L. en David C. zijn woensdag door de rechtbank in Luik veroordeeld tot respectievelijk twaalf en negen jaar cel.

Most Wanted

Leijdekkers is de meest gezochte crimineel van Nederland en staat ook op de Most Wanted-lijst van Europol. De beloning voor de gouden tip die naar hem leidt, werd in maart verhoogd naar 200.000 euro.

In Turkije, waar Leijdekkers vermoedelijk zit ondergedoken, werden twee weken geleden 23 verdachten opgepakt voor witwassen en internationale cocaïnehandel. Het zou gaan om mensen uit het netwerk van de voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos. Ook Abdullah Alp U., de zwager van Leijdekkers, werd opgepakt.

Isaac B.

In de tweede operatie tegen een criminele organisatie die volgens de Nederlandse politie geleid wordt door Jos Leijdekkers zijn nog eens dertien personen opgepakt. Naast Isaac B. (29) is ook Jurean Anthony F. (31), opgepakt, ook een Nederlander.