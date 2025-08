5 augustus 2025

Brabo-maffia in Spanje: bijna twaalf jaar cel en megaboete voor leiders

Het Spaanse gerechtshof in Madrid heeft twee Nederlanders veroordeeld in een van de grootste cocaïnezaken van de afgelopen jaren. Marco H. uit Reusel kreeg 11 jaar en 11 maanden cel, Hans V. (44) uit Waalwijk 11,5 jaar, en beiden een enorme boete van meer dan 934 miljoen euro. Vijftien medeverdachten kregen in totaal circa 130 jaar gevangenisstraf.