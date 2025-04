Brandbom bij Antwerps advocatenkantoor

Uit het eerste onderzoek ter plaatse zou blijken dat het mislukt is om de brandbom binnen in het pand te krijgen. Daardoor is de schade beperkt gebleven. Er is kort brand geweest en drie auto’s en een bakfiets zijn beschadigd.

Doelwit was een advocatenkantoor aan de Haantjeslei in Antwerpen-Zuid: Studio Legale van advocaat Christian Clement.

Clement is een van de vele advocaten die betrokken is bij het slepende Costa-proces voor de rechtbank in Tongeren over grootschalige cocaïnehandel, waar ook de Nederlander Jos Leijdekkers een van de verdachten is. Hij is ook advocaat van seriemoordenaar Stephaan Du Lion.