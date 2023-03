Brit krijgt 12 jaar cel voor cocaïnehandel vanuit Rotterdams drugscafé

Connect on Linked in

Een Brit die acht jaar op de vlucht was voor zijn rol in grootschalige internationale handel in drugs is in Engeland veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Michael Paul Moogan (37) uit Liverpool vluchtte in oktober 2013 na een inval in het toenmalige Rotterdamse café Café de Ketel waarbij medeverdachten werden opgepakt.

De Ketel was alleen toegankelijk voor bekenden via een beveiligingssysteem. Moogan bracht volgens de rechter elke maand honderden kilo’s cocaïne het Verenigd Koninkrijk binnen. Medeverdachte Robert Hamilton kreeg in 2014 acht jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had bevonden aan drugsbezit. Robert Gerard gaf zichzelf na drie jaar op de vlucht te zijn geweest aan bij de politie. Hij kreeg 14 jaar cel.

Moogan zat ondergedoken tot april 2021 toen hij werd gearresteerd door de politie van Dubai.

Zie ook:

‘Breng me naar Manny’: Brit bekent aandeel wereldwijde drugshandel via Rotterdams café