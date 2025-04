Brits gevangenispersoneel eist tasers na zwaar geweld tegen bewaarders (VIDEO)

Bomaanslag Engelse media schrijven dat de ontmoeting met minister van Justitie Shabana Mahmood plaatsvindt nadat terrorist Hashem Abedi, een van de mannen die verantwoordelijk is voor de bomaanslag in de Manchester Arena (in 2017 met 22 dodelijke slachtoffers), hete olie naar gevangenisbewaarders gooide en hen met geïmproviseerde wapens neerstak in HM Prison Frankland in County Durham.

Zwaargewond

Drie bewakers werden met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het incident vond plaats op een afgesloten afdeling (separatiecentrum) voor gevangenen die als gevaarlijk en extremistisch worden beschouwd. Abedi was eerder in 2022 veroordeeld voor het aanvallen van gevangenisbewakers in de HM Prison Belmarsh.

Tactisch gebruik

Mark Fairhurst, nationaal voorzitter van de Prison Officers’ Association (POA), zegt tegen de BBC dat zijn organisatie “oproept tot het tactisch gebruik van tasers”. Fairhurst: ‘Ik maak me zorgen dat we in levensbedreigende situaties geen tactische opties meer hebben. Als uitschuifbare wapenstokken en pepperspray niet goed werken, hebben we geen andere opties meer. Daarom roepen we op tot het tactisch gebruik van tasers. We willen speciaal getraind personeel ter plaatse dat op incidenten kan reageren en de taser kan inzetten om die dreiging te neutraliseren. Op dit moment hebben we die nog niet.’

Kogelwerende vesten

De POA zal ook de oproep herhalen dat al het personeel steekvesten moet dragen. Mark Fairhurst heeft ook opgeroepen tot Amerikaanse “Supermax”-regels voor de gevaarlijkste gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk. Dit zou betekenen dat bepaalde hoogrisicogedetineerden hun cel alleen mogen verlaten met handboeien om en begeleid door drie personeelsleden. Er zou ook geen vermenging met andere gevangenen meer mogen plaatsvinden en deze selecte groep hoogrisicogedetineerden zou beperkt worden tot hun basisrechten en privileges.

Kritiek

Het Ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat er een volledig, onafhankelijk onderzoek zal plaatsvinden naar het incident op 12 april 2025 waarbij Hashem Abedi gevangenisbewakers aanviel in de HM Prison Frankland. Het incident leverde kritiek op van overlevenden en families van slachtoffers van de bomaanslag in de Manchester Arena.

In een verklaring zei minister van Justitie Mahmood: ‘We moeten onze gevangenisbewaarders in de toekomst beter beschermen.’

Mahmood zei dat het onderzoek “aanbevelingen en bevindingen zou opleveren die duidelijk maken of er proces- of beleidswijzigingen zijn die kunnen worden doorgevoerd in HM Prison Frankland en breder in de High Security Estate”. Er zal ook een intern onderzoek worden uitgevoerd naar beschermende kogelwerende vesten, zei ze. Er werd in de verklaring geen melding gemaakt van elektrische stroomstootwapens.

Voormalig gevangenisdirecteur Ian Acheson zei dat de huidige beschermende uitrusting die aan gevangenisbewakers wordt verstrekt, met name aan degenen die met de gevaarlijkste gevangenen omgaan, ontoereikend is in vergelijking met het “dreigingsniveau” waarmee ze worden geconfronteerd.

“Monster Mansion”

HM Prison Frankland bestaat sinds 1983. De gevangenis geldt als de strengst beveiligde gevangenis van Engeland. Niemand is er ooit uit ontsnapt. De gevangenis wordt ook wel “Monster Mansion” genoemd vanwege het hoge aantal moordenaars, verkrachters en terroristen die er opgesloten zitten. Er zitten rond de 850 gedetineerden vast.

