‘Britse bendes maken eigen merk afslankmedicijnen’

Branding Volgens de Britse geneesmiddelenwaakhond MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) gaat het om de eerste keer dat criminele groepen zélf investeren in branding en verpakking om illegale afslankmiddelen te verkopen alsof ze legaal zijn.

Andy Morling, hoofd van de strafrechtelijke afdeling van de MHRA, zegt: ‘De producten zien eruit als echte medicijnen, maar zijn volledig ongeoorloofd en illegaal om te verkopen. Het niveau van investering in verpakkingslijnen en productie­faciliteiten toont onmiskenbaar georganiseerde misdaad.’

Recordvangst

De MHRA deed vorige maand een inval in een fabriek in Northampton, waar tienduizenden lege injectiepennen voor afslankmiddelen lagen, samen met chemische grondstoffen en ruim 2.000 niet-gelicentieerde injectiepennen met retatrutide en tirzepatide. Dat was volgens de autoriteit de grootste enkele inbeslagname van illegale afslankmedicatie wereldwijd.

De MHRA onderzoekt momenteel de samenstelling van de aangetroffen middelen.

Nieuwe georganiseerde misdaad

Morling beschrijft drie opeenvolgende stadia in de illegale handel. In 2023 was er namaak van bestaande merken als Mounjaro en Wegovy, waarbij etiketten van insulinepennen werden verwijderd. In 2024 kwamen pure poeders of generieke voorgevulde spuiten op de markt. En in komen de criminele organisaties nu eigen merken met professionele verpakkingen die lijken op farmaceutische producten.

De MHRA waarschuwt dat deze middelen consumenten een vals gevoel van veiligheid geven en in werkelijkheid ernstig schadelijk kunnen zijn. Sommige schoonheids­salons blijken de injecties aan te bieden zonder te weten dat ze illegale medicijnen verkopen. Verkoop van vervalste producten kan in het VK worden bestraft met celstraf.

Sociale media als verkoopkanaal

Veel van deze producten worden verspreid via sociale media, mond-tot-mondreclame en schoonheids­klinieken. Volgens Morling vervaagt de grens tussen medische behandeling en cosmetische ingreep: klanten denken vaak dat ze een esthetische injectie kopen, niet een geneesmiddel.

De MHRA denkt dat achter de handel in dit soort producten wereldwijde industriële georganiseerde misdaad zit.

Voor zover bekend hebben de Nederlandse autoriteiten nog geen actie ondernomen tegen vervalste afslankproducten. In 2023 nam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een grote hoeveelheid afslankpillen in beslag, daarin was amfetamine verwerkt.