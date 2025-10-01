1 oktober 2025

Broer Bolle Jos wordt uitgeleverd naar Nederland | Medeverdachten aangehouden in Dubai

De uitlevering van de broer van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers vanuit Turkije naar Nederland is op het laatste moment uitgesteld. Een Nederlands vliegtuig zou hem vorige week ophalen, maar dat werd op het laatste moment uitgesteld. Dat hebben twee bronnen aan Crimesite gezegd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil hem vervolgen voor betrokkenheid bij de criminele organisatie van Leijdekkers.