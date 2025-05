17 mei 2025

Burgemeester Amsterdam sluit panden om vuurwerk(explosies)

Burgemeester Femke Halsema heeft in Amsterdam-Zuidoost twee bergingen gesloten omdat daar zwaar, illegaal vuurwerk was opgeslagen. Volgens AT5 vermoedde de politie dat dit vuurwerk werd gebruikt in het criminele circuit om aanslagen te plegen. Ook een woning in Amsterdam-Nieuw-West die herhaaldelijk doelwit was van aanslagen is door de burgemeester gesloten. In de bergingen lag vuurwerk van de zwaarste categorie.