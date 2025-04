Cameratoezicht na schoten en handgranaat in Amsterdam

Beschoten In het gebied op en rond de Wielewaalstraat en de Kwartelstraat in Amsterdam-Noord heeft burgemeester Halsema per afgelopen woensdag cameratoezicht ingesteld. Dat schrijft de stadszender AT5 op haar website. Afgelopen zondag werden daar een woning beschoten. Kort daarna werd bij een voordeur een paar straten verderop een handgranaat gevonden.

De twee voorvallen in de buurt houden volgens de gemeente ‘zeer waarschijnlijk’ verband met elkaar en zorgde voor veel impact in de buurt.

Geschrokken

AT5 sprak na de beschieting bij de woning met de bewoners, van wie het huis van familie ook doelwit leek te zijn. De vader van een gezin gaf aan dat hij lag te slapen, toen hij dacht dat hij een inbreker hoorde: ‘Toen ik ging kijken, zag ik dat er meerdere kogelgaten in de deur zaten’, vertelde hij. Een uur later was het raak bij een andere woning in de buurt, daar lag een handgranaat voor de deur in de Kwartelstraat. ‘Dat is het huis van mijn broer’, legde de man van de beschoten woning aan de Wielewaalstraat uit.

Vier van de zes familieleden die op het adres wonen, waren op het moment van de beschieting thuis. In de straat zou er een draaiende motor te horen zijn geweest, zo lieten de familie en enkele buurtbewoners AT5 weten. Zo hoorde een buurtbewoner iemand zeggen: ‘Kom, kom, snel!’