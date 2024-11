Camorra-clan gebruikte alternatief chatsysteem (VIDEO)

Amato-Pagano Volgens de Antimaffia-afdeling van het Napolitaanse OM ging het om een groep uit de Amato-Pagano-clan. Dat is een van de grootste groepen binnen de Camorra. De onlangs op verdenking van internationale cocaïnehandel in Medelllín, Colombia, aangehouden mannen worden hieronder gesitueerd. Net zoals Raffaele Imperiale, die met Ridouan Taghi zou hebben samengewerkt.

De aangehouden verdachten opereerden vanuit Scampia, een beruchte buitenwijk van Napels, vlak naast de even beruchte wijk Secondigliano. Er waren in Napels twee groepen actief in de distributie van de drugs, die dezelfde aanvoerlijn hadden, aldus het Italiaanse OM. Een man die vanuit Spanje leiding zou hebben gegeven aan de operatie is voortvluchtig.

Er zitten zeventien mensen in voorlopige hechtenis en zestien hebben huisarrest met elektronisch toezicht.

In Spanje komt veel hasj en cocaïne aan in Europa. De route vanuit Spanje naar Italië is een belangrijke en winstgevende handelsroute voor drugshandelaren.

Matrix

De groep communiceerde met het zogeheten Matrix-protocol, waarbij ze aliassen gebruikten van bekende voetballers zoals Pele, Messi en Drogba. Matrix is een open source-systeem dat online chat, voice over IP, video bellen over verschillende providers mogelijk maakt. Het maakt end-to-end encryptie voor de communicatie mogelijk, ook de servers kunnen de inhoud van de communicatie niet lezen. De encryptie is sterk en lijkt op die van chat-app Signal.

Gebruikers kunnen elkaar verifiëren om zeker te weten dat zij communiceren met de juiste persoon en sleutels delen van vertrouwde apparaten om man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen.

Het is mogelijk om Matrix met een “bridge” te koppelen aan heel veel applicaties. Zoals Signal of WhatsApp.

Waarschijnljk heeft de Italiaanse politie fysieke toegang gekregen tot bepaalde telefoons.

Overheden in verschillende landen, zoals Frankrijk, hebben gebruik gemaakt van Matrix-protocollen