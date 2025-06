5 juni 2025

Capo van Liverpoolse drugsbende in Nederland aangehouden

De Nederlandse politie heeft dinsdag in Zandvoort een 60-jarige Brit aangehouden die in Engeland verdacht wordt de leider te zijn van een grote criminele organisatie. Het gaat om Francis Coggins uit Liverpool, die wordt gezien als een kopstuk van de zogenoemde Huyton Firm, ook wel bekend als het Cantril Farm Kartel. Deze georganiseerde misdaadgroep is sinds de jaren 90 betrokken bij grootschalige drugshandel, afpersing en huurmoorden.