5 oktober 2025

Caribische seriemoordenaar veroordeeld voor marteling en moord – Spoor van geweld rond Sint Maarten

Hij groeide op in armoede op Grenada, maar werd een van de meest gevreesde mannen van het Caribisch gebied. Kathron “Cuchi” Fortune (47) liet een spoor van moord, drugs en geweld achter op de eilanden rond Sint Maarten. Volgens medegevangenen schepte hij op dat hij zeventien mensen zou hebben gedood. Deze week kreeg hij op het Franse eiland Guadeloupe opnieuw 30 jaar cel voor de marteling en moord op de Franse vrouw Angélique Chauviré (31).