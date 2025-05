Celstraf voor vrouw die paspoort vervalste voor drugscrimineel

Vals paspoort De 34-jarige A. O. uit Pijnacker maakte in 2018 en 2019 als uitzendkracht bij de gemeenten Vlaardingen en Dordrecht voor drie aanvragers een vals paspoort op. Ook bracht de vrouw mutaties aan in de Basisregistratie Personen (Bevolkingsregister), zodat de personen die een vals paspoort aanvroegen dat konden doen bij de gemeente waar de vrouw werkte.

De personen die een paspoort aanvroegen, maakten gebruik van de pasfoto van iemand anders. Ze kregen van een derde persoon te horen dat zij zich moesten melden bij de balie waar de vrouw op dat moment achter stond.

Crimineel

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de vrouw woensdag tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. ‘Een in Dordrecht opgemaakt paspoort was bestemd voor een voortvluchtige crimineel. Dat rekent de rechtbank haar zwaar aan.’

De rechtbank komt tot het oordeel dat de vrouw niet alleen heeft gehandeld, maar de identiteit van de andere betrokkenen is deels onbekend gebleven.

Controle

De fraude kwam aan het licht nadat de Rijksrecherche in oktober 2022 informatie kreeg van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Die instantie stuitte bij een controle op drie vermoedelijk vervalste paspoorten. Daarop startte de Rijksrecherche een onderzoek, onder meer op basis van loggegevens van de gemeenten. Zo kwam de vrouw uit Pijnacker in beeld.

Volgens het OM blijkt uit een WhatsApp-gesprek uit 2021 dat de inmiddels ex-partner van de verdachte degene was die op verzoek van zijn contacten zijn vrouw probeerde te bewegen om bij een gemeente te gaan werken om zo valse paspoorten aan te kunnen vragen.

Een van de personen die zijn foto op een valse pas kreeg was een in België tot jarenlange celstraf veroordeelde Belgische drugscrimineel die voortvluchtig is.

Gebrekkig toezicht

Het is niet de eerste zaak waarbij een ambtenaar door gebrekkig toezicht in de gelegenheid was valse paspoorten uit te geven. In 2022 werd een Haagse vrouw veroordeeld die valse paspoorten en een rijbewijs uitgaf aan twee zware criminelen. Ze kreeg vier maanden cel, acht maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf.