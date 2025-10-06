Chauffeur Kamil E. in hoger beroep: ‘Eigenlijk moest ik Peter R. de Vries vermoorden’

Observaties De 38-jarige Pool Kamil E. vertelde maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol dat hij in de weken voorafgaand aan de moord meerdere keren in Amsterdam was en De Vries daarbij drie keer zag. Het ANP schrijft dat E. verklaarde niet te hebben geweten wie De Vries was. Toen E. weigerde de moord uit te voeren, kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat “iemand” zei dat hij te veel wist. Daarop werd hij gedwongen de uiteindelijke schutter naar Amsterdam te chauffeuren. Anders zou hij zelf gedood worden en zijn familieleden gevaar lopen.

Wie zijn opdrachtgever is, weet hij naar eigen zeggen niet en hij wil daar verder ook niets over zeggen.

In 2022 werd al bekend dat de Poolse moordmakelaar Krystian M. via een Google Pixel telefoon de uitvoerders zou hebben aangestuurd en eerder ook Kamil E. zou hebben benaderd voor de moordopdracht.

Negen verdachten

Vandaag is het hoger beroep begonnen in de zaak. Negen verdachten staan terecht. De rechtbank veroordeelde schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. tot 28 jaar cel nadat justitie eerder levenslang had geëist. Vermeend moordmakelaar Krystian M. (29) kreeg ruim 26 jaar cel na een levenslange eis. Zowel de verdachten als het OM gingen in hoger beroep.

De strafeisen van het gerechtshof worden donderdag verwacht. De uitspraak vindt later dit jaar plaats.